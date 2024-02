«Enchanting Wanderlust» – Ночь монгольской культуры прошла в Германии

CentralAsia (MNG) - 22 февраля 2024 года во Франкфурте (Германия) прошел культурный вечер «Enchanting Wanderlust» («Чарующая страсть к путешествиям»). Организатором мероприятия выступила посланник по культуре Монголии г-жа Гэрлээ Цэгмид-Рош в сотрудничестве с посольством Монголии в Федеративной Республике Германия, которое отмечает 50-летие дипломатических отношений между Монголией и Германией и пропагандирует «Годы посещения Монголии».

Мероприятие началось со вступительной речи посла Мандахбилэга Бирваа, заложившей основу для очаровательного слияния монгольского народного искусства с современными ритмами. Доктор Хендрик Роланд, уважаемый археолог и руководитель Орхонской экспедиции, поделился своим представлением о богатом наследии Монголии в своей презентации «Монголия глазами археолога и путешественника».

Изюминкой вечера стало выступление на алтайской арфе «Алтай Ятга», тщательно отреставрированной в Германии как свидетельство сотрудничества монгольских и немецких археологов.

Музыкантка госпожа Мөнх-Эрдэнэ Чулуунбат, известная как королева арфы, заворожила публику своим исполнением мелодии, пробуждающей дух кочевников. Алтайская арфа возрастом почти 1400 лет, найденная в пещерной гробнице на горе Жаргалант Хайрхан, сомона Манхан аймака Ховд, была признана в 2014 году символом культурного обмена между Монголией и Германией.

В дополнение к культурной выставке представители монгольских предприятий в Германии, в том числе «Younique Catering by Muko», «Edel Ziege Cashmere», бренда Ujin по производству войлока, и авиаперевозчик MIAT, воспользовались возможностью представить свои продукты и услуги. Их участие подчеркнуло значимость GO MonGOlia. Always. Moving narrative, продвигающее кампанию «Годы посещения Монголии».

источник: middleasiannews.com

