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Тюрьма и штраф. Саудовская Аравия ужесточает наказание за незаконное участие в хадже-2024

CentralAsia (CA) -  Власти Саудовской Аравии предупредили иностранных граждан и резидентов о возможных наказаниях за незаконное участие в хадже-2024, сообщает Gulf News со ссылкой на заявление Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии.

Согласно заявлению, лица, не имеющие разрешения на паломничество, могут быть приговорены к тюремному заключению от 2 до 6 месяцев и оштрафованы до 50 тыс. реалов (свыше $13,3 тыс.).

«Иностранные резиденты, задержанные в связи с этим, также подвергнутся депортации и запрету на въезд в страну на 10 лет», - говорится в заявлении.

Кроме того, паломников предупредили о возможных наказаниях за участие в «незаконной финансовой помощи». За такие нарушения грозит тюремное заключение до 7 лет и штраф до 5 млн саудовских риалов ($1,3 млн).

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