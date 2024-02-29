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«Росатом» обсуждает строительство малых АЭС с Узбекистаном, Кыргызстаном и Мьянмой
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KG) -  Госкорпорация (ГК) «Росатом» ведет обсуждение о строительстве малых АЭС с Узбекистаном, Кыргызстаном, Мьянмой и островными государствами Восточной Азии, заявил гендиректор ГК Алексей Лихачев в Государственной думе, передает ТАСС.

Лихачев отметил высокий спрос на малые атомные электростанции.

«Наши аналитики говорят, что в ближайшие 10-15 лет до 30-40 ГВт АЭС малой мощности будет создано на планете», — отметил он.

Глава «Росатома» также сообщил о текущих переговорах с российскими компаниями «Норникель», «Газпромнефть» и «Лукойл» относительно проектов малых АЭС.

«Ну и целый ряд стран являются нашими партнерами, клиентами. С кем-то межправсоглашения заключены, идет работа над контрактами. А с кем-то мы пока на уровне технического облика и экономической модели [работаем]. Обсуждаем с Узбекистаном, Киргизией, Мьянмой, рядом островных государств Юго-Восточной Азии», - сказал он.

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