Король Норвегии госпитализирован в Малайзии с инфекцией

CentralAsia (CA) - Король Норвегии 87-летний Харальд V госпитализирован в Малайзии с инфекцией. Об этом пишет The Guardian.

Его госпитализировали во время отпуска в Малайзии. Король останется в больнице на острове Лангкави, и пока неизвестно, когда он вернется в Норвегию.

«Личный врач монарха находится рядом с ним и подтверждает, что король идет на поправку после инфекции. О Его Величестве хорошо заботятся в больнице и он получает хорошее лечение», — говорится заявлении Королевского дома Норвегии.