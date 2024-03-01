Монгольскому учёному присвоено звание Liaison Professor в Университете Ниигаты

CentralAsia (MNG) - Доктор (Ph.D) Ишцэрэн Лочин, заведующий отделом империи Хунну и древних царств Института археологии Академии наук Монголии, удостоен звания «Liaison Professor» Университета Ниигаты, Япония.

В 2023 году Университет Ниигаты удостоил звания 3 учёных из Великобритании, Индонезии и Монголии.

Университет Ниигаты запустил программу «LIAISON PROFESSOR of Niigata University (LP)» в рамках своей стратегии по развитию и укреплению международной сети.

План заключается в присвоении звания «LIAISON PROFESSOR of Niigata University (LP)» академическому персоналу или исследователям, большинство из которых являются своими выпускниками, работающими за рубежом и внесшими большой вклад в академическую глобализацию Университета Ниигаты с точки зрения образования, исследований и студенческой деятельности.

С развитием этой схемы Университет Ниигаты рассчитывает еще больше укрепить присутствие Университета Ниигаты, а также Ниигаты и Японии в странах происхождения LP за счет расширения и углубления академического и студенческого обмена.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения