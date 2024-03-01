Казахстан изменил режим работы пунктов пропуска на границе

CentralAsia (KZ) - В целях создания благоприятных условий для лиц, пересекающих государственную границу Казахстана, пограничной службой КНБ внесены изменения в регламенты работы следующих автомобильных пунктов пропуска, сообщает пресс-служба ведомства:

с Россией:

«Найза», Павлодарская область;

«Коянбай», Абайская область;

«Байтанат», Абайская область;

с Китаем:

«Нур Жолы», область Жетису;

«Достык», область Жетису;

«Колжат», Алматинская область;

«Бахты», Восточно-Казахстанская область;

«Майкапчагай», Восточно-Казахстанская область;

с Кыргызстаном:

«Кеген», Алматинская область.

С 1 марта 2024 года указанные пункты пропуска будут работать с 07:00 до 19:00 часов.

Изменения внесены в связи с установлением на всей территории Казахстана единого часового пояса с 00:00 часов 1 марта 2024 года согласно постановлению правительства № 1749 от 23.11.2000 года.

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