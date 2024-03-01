Казахстан изменил режим работы пунктов пропуска на границе
CentralAsia (KZ) - В целях создания благоприятных условий для лиц, пересекающих государственную границу Казахстана, пограничной службой КНБ внесены изменения в регламенты работы следующих автомобильных пунктов пропуска, сообщает пресс-служба ведомства:
с Россией:
- «Найза», Павлодарская область;
- «Коянбай», Абайская область;
- «Байтанат», Абайская область;
с Китаем:
- «Нур Жолы», область Жетису;
- «Достык», область Жетису;
- «Колжат», Алматинская область;
- «Бахты», Восточно-Казахстанская область;
- «Майкапчагай», Восточно-Казахстанская область;
с Кыргызстаном:
- «Кеген», Алматинская область.
С 1 марта 2024 года указанные пункты пропуска будут работать с 07:00 до 19:00 часов.
Изменения внесены в связи с установлением на всей территории Казахстана единого часового пояса с 00:00 часов 1 марта 2024 года согласно постановлению правительства № 1749 от 23.11.2000 года.
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