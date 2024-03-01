Какая погода ждёт Таджикистан в марте?

CentralAsia (TJ) - 1-2 марта, по данным синоптиков, в отдельных районах Таджикистана продолжится снег. В связи с этим до 5 марта в горных районах республиканского подчинения, Согдийской области и западных районах Горно- Бадахшанской Автономной Области сохраняется угроза схода снежных лавин.

В течение всего месяца в Таджикистане ожидается переменчивая погода с частыми осадками и температурными колебаниями, сообщили «Азия-Плюс» в Гидрометцентре РТ.

Средняя температура ожидается ниже климатической нормы, даже по сравнению с прошлым годом. Если в 2023 году в марте температура дневного воздуха в пределах +14+16 была уже в первые дни весны, то в этом году воздух прогреется до +15 только к середине месяца. К концу марта средняя температура воздуха ожидается в пределах 20-22 градусов тепла.

В Душанбе март будет прохладным – средняя температура воздуха в течение месяца составит 16-18 градусов тепла. Ожидаются температурные колебания, в основном будут преобладать дни с переменной облачностью, осадками в виде дождя. Солнечные дни ожидаются только к третьей декаде месяца.

По данным Гидрометцентра, в Хатлонской области и долинных районах республиканского подчинения среднемесячная температура воздуха местами ожидается на 1 градус ниже климатической нормы и составит в долинах 8-11 тепла, в предгорных районах до 4-7 тепла.

К концу первой декады месяца дневная температура воздуха в долинах ожидается в пределах +10+15, ночью -2+3, в предгорных районах днем 4+9 тепла, ночью 2-7 мороза.

В остальные дни ожидается повышение температуры воздуха от 12+17 до 19+24 тепла, ночью до +13, в предгорных районах днем до +18 градусов.

В течение месяца ожидается переменная погода, частые осадки (в долинах преимущественно в виде дождя), временами сильные. В отдельные дни грозы, туман и усиление ветра до 12-17м/с.

В Согдийской области среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах, местами на 1 градус ниже климатической нормы.

В первые 10 дней в долинах дневная температура воздуха прогреется +11, ночью -4+1 градусов, в горных районах днем будет -1+4 мороза.

Затем ожидается повышение температуры воздуха днем до +16+21 градусов, по ночам до 3-8 тепла, в горных районах днем будет всего до +10 градусов

На севере также в течение месяца ожидается переменная облачность, временами осадки - в долинах преимущественно дожди, а в горах дождь со снегом. В отдельные дни грозы, туман и усиление ветра до 17-22 м/с.

В горных районах республиканского подчинения и по западу Горно-Бадахшанской автономной области среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах -1+5º.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха: днем от +2+7 до +9+14 тепла, ночью от 3-8 мороза до -1+4. Ожидается переменная погода с частыми осадками (дождь, снег).

В восточных районах ГБАО средняя температура воздуха составит 4-8 мороза. В первой половине месяца предполагается пониженный температурный фон, при этом, днем 4-9 мороза, ночью от 20-25 до 12-17 мороза.

В остальные дни дневная температура воздуха будет повышаться до 3-8 тепла.

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