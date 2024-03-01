В Великобритании подготовили план передачи власти на случай смерти Карла III

CentralAsia (CA) - В Букингемском дворце подготовили план передачи власти на случай смерти короля Карла III. План, получивший кодовое название «Менайский мост», описывает передачу власти наследнику престола, принцу Уильяму. При этом, как сообщает The Mirror, в детали плана стараются не посвящать младшего сына короля — принца Гарри.

В начале февраля у Карла III диагностировали рак, после чего он отказался от участия в публичных мероприятиях. Однако, учитывая возраст короля (73 года), план передачи власти начали готовить вскоре после смерти королевы Елизаветы II, рассказал офицер службы охраны королевской семьи Саймон Морган: «Даже король сказал в своем заявлении (о согласии взойти на престол), что он будет исполнять эту роль столько, сколько будет отпущено ему жизнью. Ему 73 года, и мы должны держать это в уме и начать снова планировать будущее».

Операция «Менайский мост» во многом схожа с планом «Лондонский мост», который был разработан еще в 1960-е годы на случай смерти королевы Елизаветы II и затем неоднократно дорабатывался. В таких планах прописываются все мероприятия, связанные с кончиной монарха, трауром в стране и вступлением наследника на престол.

По словам эксперта по вопросам, связанным с жизнью королевской семьи Тома Куинна, во дворце «никто не доверяет» принцу Гарри после публикации его мемуаров, в которых он рассказывал о многочисленных конфликтах в королевской семье, в частности обвинил членов семьи в том, что о смерти бабушки, королевы Елизаветы II, он узнал из новостей.

«Планирование передачи власти строго засекречено, и никто не доверяет Гарри участвовать в нем по той простой причине, что, если он почувствует себя каким-либо образом ущемленным или ему не дадут того, чего, по его мнению, он заслуживает, он сразу же обратится в средства массовой информации»,— заявил Куинн.