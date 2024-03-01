В первые дни марта в Узбекистане ожидаются дождь, снег и холода до -5 градусов

CentralAsia (UZ) - В первые дни марта температурный фон в Узбекистане будет на 4−6 градусов ниже нормальных для начала весны значений, и значительно ниже, чем в прошлом году, когда температура воздуха в начале марта достигала +20…+25 градусов, сообщает «Узгидромет».

1−3 марта по большинству областей страны будет преобладать облачная погода, временами пройдут осадки (дождь, снег), лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области осадков не ожидается.

Температура воздуха в пятницу днём будет в пределах +2…+7 градусов Цельсия, а по югу Узбекистана — −3…+2 градуса.

В выходные дни по всей территории Узбекистана температура ночью будет в пределах −3…+2 градуса, днём — 0…-5.

Ветер восточный 7−12 м/с, 1−2 марта возможно усиление до 15−18 м/с. Местами ожидается туман.

В горных районах временами снег. Лавиноопасно.

Погода в Ташкенте

В пятницу к вечеру ожидаются небольшие осадки, 2−3 марта временами осадки (дождь, снег).

Температура ночью будет в пределах −1…+1 градус, днём 1 марта — +4…+6 градусов, 2−3 марта — +1…+4 градуса.

В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточный 5−10 м/с.

«На следующей неделе весна, хоть и с небольшим опозданием, возьмёт своё и температура воздуха начнёт быстро повышаться», — отмечается в сообщении Узгидромета.