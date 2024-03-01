Юг Туркменистана завалило снегом, - «Метеожурнал»

turkmen.news // turkmen.news

CentralAsia (TM) - В городе Серхетабаде (бывшая Кушка) на юге Марыйского велаята Туркменистана четыре дня подряд идет снег. Тем временем синоптики прогнозируют сельскому хозяйству перерыв в засухе, от которой оно страдало три года, сообщает «Метеожурнал».

С 25 по 28 февраля в Серхетабаде выпало 28 миллиметров осадков, высота снежного покрова достигла 10 сантиметров. Такого объема осадков в данной местности не было с февраля 2023 года. Температура при этом не поднимается выше нуля, а максимально опускалась до -4,4 градусов.

29 февраля снегопад продолжился, и 1 марта не принесло весенней погоды. Наоборот, высота снежного покрова может достигнуть 20 и более сантиметров. Только 2-3 марта можно ожидать потепления. Источники turkmen.news заявляют, что в Дашогузском велаяте снега в текущем году тоже было больше обычного.

Тем временем синоптики уже делают прогнозы на предстоящий сельскохозяйственный сезон. Ожидается, что он будет не таким засушливым, как в 2021-2023 годы. Из-за объемного стока Амударьи, начавшегося с августа 2023 года, водохранилища Туркменистана впервые за долгое время заполнились даже выше проектных показателей.

Нынешние осадки на юге страны также сыграют свою благоприятную роль. Как ожидается, весной эта тенденция сохранится. Объем осадков будет близок к норме, местами выше нормы.

При этом кое-где дехкане все же не будут избавлены от трудностей с поливом. Так, в низовьях Амударьи в Дашогузском велаяте все будет зависеть от фактической водности этой реки. В бассейнах рек Вахша, Сурхандарья и Кашкадарья за зиму накоплено недостаточно осадков.

Также проблемы могут возникнуть в долине реки Мургаб. Сейчас эта река маловодна. Кстати, к этой долине относится и Серхетабад, река Кушка — это приток Мургаба. Нынешние снегопады стали исключением. Перед этим по состоянию на 25 февраля там выпало лишь 40% от февральской нормы осадков, а в январе и того меньше — 37%.

Дехкане в Туркменистане остро страдают от засухи. Ситуация усугубляется изношенностью систем орошения и равнодушием чиновников, отвечающих за их эксплуатацию. Некоторые поля в стране просто забрасываются, потому что посеянные там хлопок и пшеница не дают всходов.