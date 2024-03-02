экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане ради проекта туристического центра сносят здания хокимията и школы искусств

CentralAsia (UZ) -  В узбекском городе Бухара начали сносить ряд государственных объектов для строительства этнографического туристического центра «Бокий Бухоро» («Вечная Бухара») на границах с исторической частью и буферной зоной города.

Как мы сообщали ранее, ради реализации проекта стоимостью 470 млн долларов начался снос спортивного комплекса «Бухара арена» и футбольного стадиона, которые были построены в 2002 году.

Учеников школы-интерната временно переселили в общежитие бывшего хлопчатобумажного комбината, где нет условий. Памятник Скорбящей матери решили перенести в Каган.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com