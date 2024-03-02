В Узбекистане ради проекта туристического центра сносят здания хокимията и школы искусств

CentralAsia (UZ) - В узбекском городе Бухара начали сносить ряд государственных объектов для строительства этнографического туристического центра «Бокий Бухоро» («Вечная Бухара») на границах с исторической частью и буферной зоной города.

Как мы сообщали ранее, ради реализации проекта стоимостью 470 млн долларов начался снос спортивного комплекса «Бухара арена» и футбольного стадиона, которые были построены в 2002 году.

Учеников школы-интерната временно переселили в общежитие бывшего хлопчатобумажного комбината, где нет условий. Памятник Скорбящей матери решили перенести в Каган.