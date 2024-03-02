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Трамп заявил о превращении США в страну третьего мира
Дональд Трамп
Дональд Трамп

CentralAsia (CA) -  Коррумпированность американской судебной системы и неконтролируемый поток мигрантов превращают Соединенные Штаты в страну третьего мира. Об этом рассказал экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган.

«Если данное судебное преследование продолжится, никто не захочет вести дела в США, и мы превратимся в страну третьего мира», — отметил он.

По словам Трампа, Штаты «уже во многих отношениях превратились в нее». Политик напомнил о проблемах на юге страны.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в случае избрания на пост президента планирует депортировать миллионы мигрантов в год. Как уточняется, политик сократит многоэтапный процесс депортации, используя раздел закона об иностранцах и подстрекательстве к мятежу 1798 года, чтобы немедленно собирать и депортировать мигрантов с криминальным прошлым.

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