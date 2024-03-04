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В Швейцарии на референдуме отклонили повышение пенсионного возраста и приняли 13-ю пенсию

CentralAsia (CA) -  В Швейцарии прошли референдумы по двум законопроектам — о введении 13-й пенсии и о повышении пенсионного возраста с 65 до 66 лет. Первая инициатива была принята большинством голосов, второй законопроект отклонен, сообщается на сайте швейцарского правительства.

Согласно предварительным результатам голосования, 58,24% избирателей проголосовали за выплату 13-й пенсии, 41,76% — против. Явка составила 58,34%. Законопроект о повышении пенсионного возраста поддержали 25,28% проголосовавших, выступили против — 74,72%. Участие в голосовании приняли 58,1% избирателей.

Ежемесячная государственная пенсия в Швейцарии составляет €2550 ($2765). Согласно принятому законопроекту, 13-я пенсия будет выплачиваться гражданам каждый год. В швейцарском правительстве перед референдумом предупредили, что инициатива может слишком дорого обойтись бюджету. В 2022 году в Швейцарии по результатам референдума повысили пенсионный возраст для женщин с 64 до 65 лет.

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