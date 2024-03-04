«Большой шлем» по дзюдо в Ташкенте: Сосорбарам завоевала бронзовую медаль

CentralAsia (MNG) - В Ташкенте проходит турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Мировой тур Международной федерации дзюдо (IJF) проходит без передышек. В этом году турнир Большого шлема разворачивается на Humo Arena Ташкента, где с самого начала собралась шумная толпа.

В весовой категории до 52 кг монгольская спортсменка Сосорбарам Лхагвасурэн завоевала «бронзу» в схватке с Кокоро Фудзиши, которая впервые выступающая в серии «Большого шлема». Это шестая медаль в серии IJF Сосорбарам.

Турнир «Большого шлема» по дзюдо в Ташкенте проходит с 1 по 3 марта 2024 года.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения