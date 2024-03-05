В Красном море повреждены интернет кабели между Азией и Европой

CentralAsia (CA) - В Красном море критически повреждены четыре из 15 подводных телекоммуникационных кабеля в водах, находящихся под юрисдикцией Йемена. Они обеспечивают глобальный Интернет и телекоммуникации, сообщают СМИ.

Как сообщили в компании HGC Global Communications из Гонконга, среди более 15 подводных кабелей в Красном море перерезаны 4. В частности, речь идет о Seacom, TGN-Gulf, Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway.

В компании заявили, что такая авария повлияла на 25% всемирного трафика.

«По нашим оценкам, это влияет на 25% трафика. Приблизительно 15% трафика из Азии идет на запад, а 80% этого трафика будет проходить через эти подводные кабели в Красном море», - говорится в сообщении.

Через эти кабели передают данные в Африку, Азию и Ближний Восток.

В HGC отметили, что уже работают над решением проблемы. В частности, был разработан план диверсификации, чтобы перенаправить трафик с пострадавших линий на другие.

Компания же Seacom заявила, что «начальное тестирование указывает на то, что пострадавший сегмент расположен в пределах морской юрисдикции Йемена в южной части Красного моря». Там сообщили, что перенаправляют трафик, хотя некоторые службы не работают.

СМИ пишут, что хуситы отрицают факт саботажа линий на маршруте. Они обвинили в сбоях военные операции Великобритании и США.

Вечером 5 марта тысячи пользователей Facebook сообщили о проблемах со входом в соцсеть. Также сообщалось о сбоях в работе Instagram и частичных сбоях в работе YouTube.