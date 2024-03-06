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Навальный умер своей смертью, - директор Службы внешней разведки РФ Нарышкин
// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) -  Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Алексей Навальный умер своей смертью, отвечая на вопрос, были ли причастны к этой смерти какие-либо силы на Западе, пишет ТАСС.

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», - сказал он в эксклюзивном интервью для телеканала «Соловьев Live».

Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила, что 16 февраля Алексей Навальный «умер» в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В ведомстве заявляли, что политик почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Источник RT утверждал, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Вечером 24 февраля тело Навального передали его матери.

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