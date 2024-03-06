В Японии провели первую в мире одновременную трансплантацию легких и печени от живых доноров

CentralAsia (CA) - Японская университетская больница Киото сообщает, что успешно провела первую в мире одновременную трансплантацию легких и печени от живых доноров, сообщает NHK.

Профессор Датэ Хироси и его команда сделали заявление на пресс-конференции в понедельник.

Они сказали, что операция была проведена в ноябре прошлого года мальчику в возрасте до 10 лет, у которого было серьезное врожденное заболевание.

Пациент получил части легких своих родителей и печени своего деда.

Операция заняла более 18 часов, в четырех операционных. Мальчик выписался из больницы в этом месяце, после того как к нему вернулась способность самостоятельно ходить.

Команда также сообщила, что родители, которым за 40, и дедушка, которому за 60, уже выписаны из больницы.

Больница сообщает, что за пределами Японии было проведено по меньшей мере 20 операций по одновременной пересадке легких и печени с участием доноров с умершим мозгом. В больнице говорится, что это первый в мире случай одновременной пересадки легких и печени живым донорам.