экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Минэнерго Казахстана рассказали, для каких целей поставляют электроэнергию в Кыргызстан
Предыстория: Майнинг-фермы не пользуются электроэнергией из системы Кыргызстана. Они нам платят за транзит из РК 23 тыйына, - министр Ибраев

CentralAsia (KZ) -  После информации о том, что кыргызстанские майнинг-фермы импортируют электроэнергию из Казахстана, Министерство энергетики РК обнародовало пресс-релиз.

В нём говорится, что согласно договорённостей руководителей водохозяйственных и энергетических ведомств Казахстана и Кыргызстана по вопросам водно-энергетического сотрудничества от 25 августа 2023 года были определены объёмы поставки электроэнергии из РК в КР с сентября 2023 года по апрель 2024 года в суммарном объёме до 1500 млн кВтч.

Отмечается, что согласно договору продажа экспортной электроэнергии идёт исключительно в часы избытка электроэнергии в Единой электроэнергетической системе Казахстана.

«Данные экспортные поставки электроэнергии осуществляются исключительно для накопления необходимого уровня воды на Токтогульской ГЭС, с целью дальнейшего обеспечения южных регионов страны необходимыми объёмами поливной воды в предстоящий вегетационный период. При этом, необходимо отметить, что дальнейшее распределение электроэнергии в внутри энергосистемы Кыргызской Республики является исключительной внутренней компетенцией энергетиков Кыргызстана», – заявили в Минэнерго.

6 марта глава Минэнерго Кыргызстана Таалайбек Ибраев, отвечая на вопрос о майнинг-фермах, заявил, что они используют электроэнергию из Казахстана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com