В Минэнерго Казахстана рассказали, для каких целей поставляют электроэнергию в Кыргызстан

CentralAsia (KZ) - После информации о том, что кыргызстанские майнинг-фермы импортируют электроэнергию из Казахстана, Министерство энергетики РК обнародовало пресс-релиз.

В нём говорится, что согласно договорённостей руководителей водохозяйственных и энергетических ведомств Казахстана и Кыргызстана по вопросам водно-энергетического сотрудничества от 25 августа 2023 года были определены объёмы поставки электроэнергии из РК в КР с сентября 2023 года по апрель 2024 года в суммарном объёме до 1500 млн кВтч.

Отмечается, что согласно договору продажа экспортной электроэнергии идёт исключительно в часы избытка электроэнергии в Единой электроэнергетической системе Казахстана.

«Данные экспортные поставки электроэнергии осуществляются исключительно для накопления необходимого уровня воды на Токтогульской ГЭС, с целью дальнейшего обеспечения южных регионов страны необходимыми объёмами поливной воды в предстоящий вегетационный период. При этом, необходимо отметить, что дальнейшее распределение электроэнергии в внутри энергосистемы Кыргызской Республики является исключительной внутренней компетенцией энергетиков Кыргызстана», – заявили в Минэнерго.

6 марта глава Минэнерго Кыргызстана Таалайбек Ибраев, отвечая на вопрос о майнинг-фермах, заявил, что они используют электроэнергию из Казахстана.

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