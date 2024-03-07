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Министр сельского хозяйства Венгрии встретился с министром финансов Монголии

CentralAsia (MNG) -  Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь встретился в среду в Будапеште с министром финансов Монголии Жавхланом Болдом.

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению отношений в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, сообщили в Минсельхозе

Надь заявил, что венгерские предприятия и образовательные учреждения готовы поделиться своим опытом с монгольскими партнерами.

Министр заявил, что видит возможности для двустороннего сотрудничества в области сельскохозяйственных технологий, птицеводства или производства семян.

Жавхлан Болд пригласил Иштвана Надя с официальным визитом в Монголию.

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