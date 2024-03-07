Спикер Венгрии встретился с монгольским коллегой

CentralAsia (MNG) - Спикер парламента Ласло Кёвер встретился в среду в Будапеште со своим монгольским коллегой Зандашатаром Гомбожавом.

После переговоров Кевер заявил, что Монголия является важным традиционным партнером Венгрии в регионе Северо-Восточной Азии. Двусторонние и культурные связи очень хорошие, а деловые связи необходимо поднять на такой же уровень, добавил он. Пресс-служба парламента процитировала высказывание Кёвера на переговорах о том, что сходство традиций двух народов создает хорошую основу для дальнейшего углубления дружеских связей.

Богатое историческое и культурное наследие Монголии является огромным достоянием, которое способствует культурному разнообразию евразийцев, сказал Кевер. Активная внешняя политика Монголии является ключом к сохранению стабильности в регионе, добавил он. Венгрия с лояльным интересом следит за развитием Монголии, а венгерские предприятия готовы внести свой вклад в успех Монголии, уделяя особое внимание сельскому и водному хозяйству, сказал Кевер.

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