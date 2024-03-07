Международный турнир «Кубок двух озёр» объединил спортсменов Монголии и России

CentralAsia (MNG) - В п. Максимиха (Республика Бурятия) стартовали хоккейные баталии Международного турнира «Кубок двух озер». На льду встретились команда «Иркутский политех»(ИрНИИТУ), Молодежная сборная Монголии и сборные Республики Бурятия.

Матчи традиционно проходят в феврале-марте и всегда становятся праздником спорта, азарта и дружбы народов. Турнир организован спортивной студенческой лигой хоккея с мячом и Иркутским национальным исследовательским техническим университетом.

Сборная Бурятии на соревнованиях представлена сразу несколькими вузами республики – университеты, сельскохозяйственная академия и колледжи.

Поддержать все команды приехал Герой Монголии, летчик -космонавт Ж.Гуррагчаа, руководитель Союза монгольских обществ дружбы – партнер и один из самых активных болельщиков турнира.

«Кубок двух озёр» – одно из ярких событий в календаре спортивных мероприятий Минспорта Российской Федерации. Турнир поддерживается министром спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иваном Козыревым, Российским студенческим спортивным союзом и Монгольским студенческим спортивным союзом.

Соревнования продолжаются, матч между сборной Монголии и команды «Иркутский политех» уже состоялся и завершился в пользу «Иркутского политеха» со счетом 16:3.

источник: АРД

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения