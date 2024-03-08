Сегодня Монголия закроет все погранпереходы, кроме крупнейших пунктов с РФ и КНР

CentralAsia (MNG) - Все пограничные переходы Монголии, кроме крупнейших автомобильных и железнодорожного КПП на границах с Россией и Китаем, будут закрыты 8 марта, поскольку в стране будет выходной день по случаю международного женского праздника.

«Большинство пограничных переходов Монголии будут закрыты на время праздничного дня восьмого марта. Будут работать по графику только крупнейшие КПП. На границе с Россией это самый крупный автомобильный пункт пропуска «Алтан-Булаг - Кяхта» и «Эрээнцав - Соловьевск», а также железнодорожный переход «Сухбаатар - Наушки», — сообщило пограничное ведомство.

По его информации, на границе с КНР будут функционировать погранпереходы Ханги - Мандал и Шивээ хурэн - Сэхээ - второй по величине КПП по экспорту угля в Монголии. Все аэропорты, в том числе столичный аэропорт Чингисхан, продолжат работу по международному расписанию.

Всего в Монголии 39 погранпереходов, из них 27 автомобильных, 6 железнодорожных и 6 воздушных пунктов пропуска. На границе с РФ протяженностью 3,5 тыс. км находится 16 погранпереходов, из них функционируют 10, из которых 8 автомобильных и 2 железнодорожных. Они расположены на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Забайкальского края.

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