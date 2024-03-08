Будет запущен гидроэнергетический проект на реке Байдраг в аймаке Баянхонгор

CentralAsia (MNG) - Председатель Великого Государственного Хурала Гомбожавын Занданшатар находится с официальным визитом в Венгрии по приглашению Спикера Национального собрания (парламента) страны Ласло Кёвера. В ходе визита состоялось обсуждение проекта строительства гидроэлектростанции на реке Байдраг в аймаке Баянхонгор. Об этом сообщает Монцамэ.

Монгольская сторона предложила Венгрии реализовать проект по строительству ГЭС на реке Байдраг с финансированием льготного кредита правительства Венгрии. В связи с этим Министр финансов Б.Жавхлан встретился с Министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, поскольку венгерская сторона заявила о своей готовности начать переговоры о реализации проекта в рамках льготного кредитования. В ходе встречи монгольский министр передал венгерской стороне соответствующие документы, связанные с разработкой ТЭО проекта строительства гидроэлектростанции на реке Байдраг в аймаке Баянхонгор.

Монголия стремится сделать энергетический сектор более экологичным путем увеличения доли возобновляемых источников в энергопотреблении, не оказывая при этом негативного влияния на стабильную и надежную работу интегрированной энергосистемы. Реализация проекта «ГЭС Байдраг» позволит создать возобновляемый источник энергии мощностью до 30 МВт за счет регулирования стока реки Байдраг. «ГЭС Байдраг» также обладает преимуществами увеличения использования возобновляемых источников энергии в энергосистеме центрального региона, работы в режиме пиковой нагрузки и аварийного регулирования мощности.

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