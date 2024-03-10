В Пакистане студента приговорили к смертной казни за сообщения в WhatsApp по делу о богохульстве

CentralAsia (CA) - В Пакистане суд приговорил 22-летнего студента к смертной казни, а 17-летнего юношу к пожизненному заключению по обвинению в богохульстве, сообщает Indian Express.

Судьи заявили, что 22-летний парень был приговорен к смертной казни за создание фотографий и видео, содержащих уничижительные слова в адрес Пророка Мухаммеда и его жен, а 17-летний мужчина был наказан за распространение контента.

Жалоба была подана Федеральным агентством расследований страны (FIA) в Лахоре в 2022 году.

Адвокат заявил, что двое студентов «попали в ловушку ложного дела», а отец молодого человека, приговоренного к смертной казни, заявил, что они подадут апелляцию в Высший суд Лахора.