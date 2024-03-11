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В Монголии состоялся весенний охотничий фестиваль с ловчими птицами «Праздник беркутов-2024»

CentralAsia (MNG) -  С 9 по 10 марта в Монголии прошел очередной весенний фестиваль охоты с ловчими птицами «Бүргэдийн баяр-2024»- («Праздник беркутов-2024») неподалеку от Улан-Батора.

Данное мероприятие проводится ежегодно Министерством окружающей среды и туризма Монголии, столичным Управлением по делам туризма и Ассоциацией охотников с беркутами Монголии.

По словам организаторов, цель данного фестиваля заключается в популяризации уникальной культуры и традиций этнических казахов, передачи их молодому поколению, развитии туризма в Монголии и увеличении потока иностранных туристов в страну.

На этот раз в фестивале приняли участие 21 охотник с беркутами из нескольких монгольских аймаков, включая Баян-Өлгий и Төв.

Ожидается, что в рамках фестиваля пройдет ряд мероприятий, включая выставку-ярмарку казахских национальных изделий ручной работы, казахскую национальную игру с участием группы всадников — кокпар, а также конный парад охотников с беркутами.

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