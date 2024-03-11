Рахмон: За последние десять лет в Таджикистане произошло 86 терактов и покушений

CentralAsia (TJ) - За последние десять лет в Таджикистане произошло 86 терактов и покушений. Об этом заявил президент страны Эмомали Рахмон на встрече с представителями общественности, учеными и религиозными деятелями, прошедшей 9 марта, передает «Азия-плюс».

«В течение десяти последних лет в стране выявлено и зарегистрировано 6680 преступлений, имеющих экстремистский и террористический характер, в том числе 86 террористических актов и покушений, предотвращено 11 случаев террористических актов и попыток», — сказал Рахмон.

По его словам, в результате активной пропаганды экстремистов в социальных сетях участились случаи вступления находящихся за границей таджикистанцев в запрещенную в республике, России и многих других странах террористическую организацию «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) и подобные ей группировки. Более тысячи из таджикистанцев, принявших участие в вооруженных конфликтах за рубежом, погибли, тысячи других пропали без вести.

«По имеющимся данным, за последние три года 24 наших гражданина в десяти странах мира совершили террористические акты, в том числе путем взрыва в толпе людей. Между тем, самоубийство – это не джихад, а великий грех, противоречащий учениям и требованиям исламской религии», — подчеркнул Рахмон.

Он призвал 4075 таджикистанцев, которые находятся в розыске за совершение экстремистских и террористических актов, не дать себя обмануть, задуматься «о родителях, детях, авторитете государства и нации», и заверил, что они «могут с уверенностью вернуться на родину и воспользоваться возможностями, предусмотренными законом».

По словам Рахмона, большинство сограждан, вступивших в «Исламское государство» и другие экстремистские и террористические организации, являются последователями запрещенного религиозного течения «салафия».

«Представители течения «Салафия» отрицательно относятся к мазхабу (богословско-правовая школа в Исламе) ханафи и его основателю имаму Абуханифе, испытывают враждебность к мазхабу исмаилитов, который исторически является частью вероисповедания части коренного населения страны. Последователи этого течения отрицают идеи представителей других мазхабов и объявляют их неверными, на этой почве разжигают межмазхабовское разногласие», — пояснил президент.

Несмотря на то, что в 2015 году Верховный суд Таджикистана признал «салафию» экстремистским и террористическим течением, а его деятельность в стране запрещена с 2009-го, в период с 2015 года до сегодняшнего дня к нему примкнули более 2300 таджикистанцев, по этим фактам возбуждено 1945 уголовных дел.

«К сожалению, некоторые имам-хатибы становятся последователями экстремистских и террористических групп, пропагандируют их радикальные идеи среди верующих», — констатировал Рахмон.

По его словам, с 2020 по 2023 год правоохранительные органы привлекли к административной ответственности 520 религиозных деятелей за незаконное преподавание, которым было охвачено 5000 человек.

«Особо подчеркиваю, что незаконное религиозное образование во многих случаях приводит к формированию религиозного фанатизма в сознании обучающегося и совершению им в дальнейшем экстремистских и террористических актов», — сказал Рахмон.

Он отметил, что руководители областей, городов и районов, местных структур министерств образования и науки, культуры, труда, миграции и занятости населения, комитетов по делам молодежи и спорта, женщин и семьи, по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов, правоохранительных органов и судов считают идеологическую работу второстепенной и не уделяют этому вопросу необходимого внимания.

«Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что в реализации наших национальных и религиозных ценностей мы всегда должны заботиться об интересах таджикского народа, ценить независимость нашего государства и проявлять благодарность за это бесценное благословение», — сообщили в пресс-службе главы государства.

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