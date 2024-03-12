Токаев и Алиев открыли центр детского творчества в Физули

CentralAsia (KZ) - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в торжественной церемонии открытия Центра детского творчества имени казахского композитора Курмангазы в азербайджанском городе Физули, сообщает пресс-служба Казахстанского агентства международного развития.

Современный инновационный центр был построен по инициативе Токаева в качестве гуманитарного дара народу Азербайджана от казахстанцев.

Центр детского творчества расположился на территории 1,5 га. Площадь застройки составила 2 700 квадратных метров, в двухэтажном здании созданы все необходимые условия для внешкольного обучения 600 детей в 2 смены. Здесь предусмотрены лекционный зал, класс шахмат, кулинарный класс, студия искусства и скульптуры, зал хореографии и спортзал, кабинет звукозаписи, музыкальный и вокальный класс, кабинеты фото-видео монтажа, веб-дизайна и робототехники, актовый зал, класс 3d моделирования. Особое внимание будет уделено IT-стартапам и национальной культуре Азербайджана, в том числе искусству ковроткачества.

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