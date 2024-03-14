Официальный визит главы МИД Беларуси в Монголию начнется сегодня

CentralAsia (MNG) - По приглашению Министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Федорович Алейник посетит Монголию с официальным визитом 14-17 марта 2024 года.

Министра иностранных дел Сергея Федоровича Алейника будут сопровождать заместитель министра промышленности Беларуси, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия и более 20 представителей бизнеса.

В ходе визита он проведет официальные переговоры с министром иностранных дел госпожой Батцэцэг Батмөнх, а также встретится с руководством государства и правительства.

Помимо проведения встреч в сфере сотрудничества в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания, они также посетят Главное управление по чрезвычайным ситуациям и ознакомятся с результатами совместных проектов, реализуемых обеими сторонами.

Данный визит является вторым визитом в нашу страну на уровне министра иностранных дел Республики Беларусь за 28 лет. В 1996 году Монголию впервые посетил министр иностранных дел Владимир Леонович Сенько.

источник: middleasiannews.com

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