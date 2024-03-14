В Казахстане закроют ток-шоу на госканале, где жертве семейного насилия предложили примириться с мужем

CentralAsia (KZ) - Министерство культуры и информации Казахстана держит под контролем ситуацию со скандалом на шоу «Бірақ» государственного телеканала «Хабар», где участнице предложили примириться с истязавшим ее мужем. Об этом в кулуарах сената заявил Спикер верхней палаты казахстанского парламента Маулен Ашимбаев, передает NUR.kz.

«Руководство телеканала и министерство осознают всю ответственность», — добавил он. При этом Ашимбаев призвал не судить о работе всего телеканала по одной неудачной передаче.

«Нет никаких оснований подвергать сомнению деятельность таких телеканалов, как «Казахстан» и «Хабар» — если есть недостатки, то о них нужно говорить, мы имеем право высказывать точку зрения, выражать какую-то позицию. Это нормально в современном обществе. Но все должно быть конструктивно», — считает он.

О произошедшем на шоу в соцсетях ранее рассказала руководитель центра поддержки женщин и детей Анна Рыль. С ее слов, в прямой эфир программы «Бірақ» пригласили мать шестерых детей, которая 18 лет терпела побои от пьющего мужа. Когда тот сломал ей руку, женщина с детьми сбежала из Шымкента в Астану, где работала и жила во времянке.

«Три месяца назад он нашел ее, пришел пьяный и устроил скандал, соседи вызвали полицию, женщина попала к нам», — написала руководитель центра.

Контакты пострадавшей дали журналистам «Хабара», рассчитывая, что передачу с ней увидят неравнодушные люди, готовые ей помочь. Сама женщина и ее дочь согласились принять участие в ток-шоу с условиями, что их лица не покажут, а обидчика там не будет.

Однако во время прямого эфира в студии появился ее супруг. Появление мужчины повергло участницу шоу в шок.

«Мужчина стал оправдывать своё поведение, попросил снять маску. При этом ведущий шоу уговаривал женщину разрешить детям встречаться с отцом и что мужчину они пригласили на шоу с целью примириться и увидеть детей», - написала Рыль.

Представители кризисного центра раскритиковали организаторов телевизионной программы. «Мы три месяца работали с женщиной над ее состоянием — и на данный момент из-за этой передачи, все наши усилия уничтожены, женщина получила глубокий стресс», — написала Анна Рыль.

Героиня выпуска в 19 лет была вынуждена выйти замуж, когда её похитил будущий супруг. Тогда она осталась с ним из-за страха осуждения.

Произошедшее получило широкий резонанс. На фоне скандала председатель правления агентства «Хабар» Кемелбек Ойшыбаев извинился перед гостьей ток-шоу и сотрудниками кризисного центра, а также пообещал исправить ошибку. В свою очередь, глава Министерства культуры Аида Балаева заявила, что национальный телеканал, в том числе разъясняющий государственную политику, не должен допускать подобное, и что ток-шоу «Бірақ» закроют.

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