МИД России предупредил Армению о последствиях «антироссийской политики»

Мария Захарова

CentralAsia (CA) - Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью «РИА Новости» сообщила, что российское дипведомство пытается донести до Армении риски втягивания страны в антироссийский курс.

«Мы прекрасно понимаем, что Штаты и в целом коллективный Запад на протяжении не то что десятилетий, столетий использует тактику отношения к странам и народам в виде их инструмента, при этом прикрываясь благими намерениями. Если бы таких примеров не было в нашем регионе, наверное, можно было бы подумать, что именно к постсоветскому пространству Соединенные Штаты и коллективный Запад не будут эту тактику применять»,— сказала Мария Захарова.

По ее словам, единственное желание Москвы — «предупредить Армению». Она добавила, что некоторые доводы Москвы были восприняты, и Армения «даже приняла некоторые меры». Мария Захарова сообщила, что отношения между странами «прошли проверку на прочность», и Москва желает, чтобы Армения сохранила свой суверенитет.

«Оно дорогого стоит. И это не те бесконечные бла-бла-бла, пустые слова, обещания, которые дают, как всегда давали исторически, многие западные страны Армении, Еревану о том, что защитят, помогут и так далее. Причем почему-то защитят от России, которая по-настоящему останавливала кровопролитие, которая по-настоящему давала финансовую и экономическую помощь, не требуя ничего взамен и не обставляя это кабальными условиями, которая стала домом для огромного количества семей, граждан, людей, профессиональных интересов»,— сообщила представитель дипведомтсва.

В феврале премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна фактически заморозила свое участие в ОДКБ. Он предупредил, что Ереван покинет организацию, если ОДКБ не прояснит свое отношение к конфликту Армении и Азербайджана.

9 марта глава МИД республики Арарат Мирзоян заявил, что власти страны, учитывая события последних лет, обсуждают «новые возможности», в том числе вступление в Евросоюз. Европарламент принял резолюцию об укреплении связей с Арменией и призвал ЕС подумать над предоставлением стране статуса кандидата.