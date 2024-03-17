В Афганистане 21 человек погиб при столкновении автобуса с бензовозом

CentralAsia (CA) - В провинции Гильменд на юге Афганистана в результате столкновения автобуса с бензовозом и мотоциклом погиб 21 человек. Об этом сообщило Аlarabiya со ссылкой на представителя губернатора провинции Мохаммада Касим Рияза.

По данным Associated Press, в аварии пострадали 38 человек.

Авария произошла на главной автомагистрали между южным Кандагаром и западной провинцией Герат, пишет AP со ссылкой на департамент провинции Гильменд. Мотоцикл врезался в пассажирский автобус, который затем врезался в бензовоз на противоположной стороне дороги. По словам представителя полиции Гильменда Хзатуллы Хаккани, пострадавшие госпитализированы с тяжелыми травмами.