Монголия и Беларусь разработают дорожную карту сотрудничества до 2026 года

CentralAsia (MNG) - Монголия и Беларусь разработают дорожную карту сотрудничества до 2026 года. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник по итогам переговоров с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх в Улан-Баторе.

«Мы договорились подготовить, согласовать и в ближайшее время подписать комплексную дорожную карту нашего двустороннего сотрудничества до 2026 года», — рассказал Сергей Алейник.

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В числе прорабатываемых проектов министр назвал поставки белорусской сельскохозяйственной техники и оборудования, коммунальных и дорожно-ремонтных машин, техники для ликвидаций чрезвычайных ситуаций, лифтового оборудования, карьерной техники, полный цикл создания высококлассных и высокоэффективных сельскохозяйственных производственных комплексов, специально адаптированных под нужды и потребности монгольских заказчиков.

«Все эти проекты, о которых мы сегодня говорили, будут носить, прежде всего, кооперационный и взаимовыгодный характер», — обратил внимание глава МИД Беларуси.

Он добавил, что Монголия активно развивается, поэтому растет заинтересованность монгольских потребителей в товарах, включая высокоэффективную технику и продовольствие. «Поэтому мы обсуждаем также возможность открытия специализированных торговых площадок как в Минске, так и в Улан-Баторе, — отметил Сергей Алейник. — Мы готовы и открыты к честному и открытому диалогу с монгольским бизнесом во всех без исключения отраслях».

Министр заявил, что отношения между странами гораздо шире экономики. Белорусская сторона также заинтересована в сотрудничестве в гуманитарной, культурной сфере, в области СМИ, спорта и туризма. «Мы уже наметили ряд проектов, реализация которых серьезно продвинет нас вперед по этим направлениям, особенно в сфере образования. Мы также видим необходимость в расширении договорно-правовой базы наших двусторонних отношений, которая должна эффективно обеспечивать широкие рамки нашего сотрудничества», — сказал Сергей Алейник.

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