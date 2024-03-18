экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане Навруз ожидается дождливым и теплым
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  С 20 по 24 марта на праздничные дни Навруза по Узбекистану ожидается преимущественно дождливая и облачная погода. Но будет тепло – дневные температуры не опустятся ниже 15 градусов, сообщает «Узгидромет».

20 марта ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью – до +15 градусов. 21 марта – по прогнозам будет дождь, 20-13 градусов тепла, 22 марта также пройдут дожди, 15-11 градусов тепла. 23 марта ожидается переменная облачность, максимальная дневная температура +19 градусов, ночью – до +8 градусов.

20 и 21 марта по прогнозам ожидается усиление ветра до 12-13 м/с.

Сегодня по республике без осадков, лишь по Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям местами возможен дождь. Ветер 7-12 м/с. Температура 15-20 градусов тепла.

В столице без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура 18-20 градусов тепла.

По горным районам местами осадки. Лавиноопасно. Ветер 7-12 м/с. Температура 5-10 градусов тепла.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com