В Узбекистане Навруз ожидается дождливым и теплым

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CentralAsia (UZ) - С 20 по 24 марта на праздничные дни Навруза по Узбекистану ожидается преимущественно дождливая и облачная погода. Но будет тепло – дневные температуры не опустятся ниже 15 градусов, сообщает «Узгидромет».

20 марта ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью – до +15 градусов. 21 марта – по прогнозам будет дождь, 20-13 градусов тепла, 22 марта также пройдут дожди, 15-11 градусов тепла. 23 марта ожидается переменная облачность, максимальная дневная температура +19 градусов, ночью – до +8 градусов.

20 и 21 марта по прогнозам ожидается усиление ветра до 12-13 м/с.

Сегодня по республике без осадков, лишь по Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям местами возможен дождь. Ветер 7-12 м/с. Температура 15-20 градусов тепла.

В столице без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура 18-20 градусов тепла.

По горным районам местами осадки. Лавиноопасно. Ветер 7-12 м/с. Температура 5-10 градусов тепла.