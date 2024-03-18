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В Таджикистане произошло землетрясение силой 4 балла

CentralAsia (TJ) -  Землетрясение силой в 4 балла в эпицентре произошло на территории Таджикистана. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики, разрушительных последствий стихия не вызвала.

«Эпицентр землетрясения находился в 148 км к юго-востоку от города Душанбе и в 66 км к юго-востоку от Раштского района республики. Сила толчков в эпицентре составила 4 балла, а в городе Душанбе - 2 балла», - сообщил собеседник.

В КЧС со ссылкой на Геофизическую службу Национальной академии наук Таджикистана уточнили, что землетрясение зафиксировано 18 марта 2024 года в 07:10 местного времени, в результате стихии разрушений и жертв нет.

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