Выборы президента РФ в Туркменистане: Количество проголосовавших сократилось на треть, а явка составила не более 14%

CentralAsia (TM) - В России 15-17 марта прошли выборы президента. Для проживающих в Туркменистане российских граждан 17 марта были открыты пять избирательных участков в Ашхабаде, Туркменабате, Туркменбаши, Мары и Дашогузе, пишет «Храники Туркменистана».

Перед выборами РИА Новости со ссылкой на данные посольства России сообщило, что в Туркменистане на консульском учете состоят десятки тысяч человек.

Однако после окончания голосования диппредставительство РФ отчиталось, что на выборы пришли лишь 2750 российских граждан. На выборах президента России 2018 года в Туркменистане свой голос отдали 4156 человек. Таким образом, количество принявших участие в голосовании сократилось на треть.

Причина сокращения – отсутствие интереса или сокращение количества российских граждан в Туркменистан — неясна.

Явку (процентное соотношение количества принявших участие в голосовании к общему числу избирателей) или общее количество избирателей посольство России в Туркменистане не указывает.

Если принять во внимание сообщение РИА Новостей о «десятках тысяч» граждан РФ, состоящих на консульском учете — это как минимум 20 тысяч человек — то явка составила 13,75%. При большем количестве зарегистрированных в консульстве российских граждан явка будет, соответственно, еще ниже.

При этом, по данным ЦИК России, общая явка избирателей составила рекордные 77,44%.

По предварительным итогам голосования Владимир Путин одержал победу с большим отрывом, набрав 87,28% голосов. Это самый высокий процент, зафиксированный на выборах президента России с 1991 года.