Навруз в Таджикистане наступил сегодня

CentralAsia (TJ) - В 2024 году именно сегодня, 20 марта, в Таджикистане наступил Навруз. Согласно астрономическим расчётам, в 03:06 по мировому времени и в 08:06 по местному времени Земля пересекла точку весеннего равноденствия - Солнце перешло из южного полушария в северное. И это время отмечается как время прихода Навруза - Нового года у многих народов и народностей Земли, в том числе Таджикистана, пишет «Азия Плюс».

Весеннее равноденствие - одно из уникальнейших явлений природы, суть которого, говоря научным языком, сводится к тому, что «в момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор». Дата изменяется год от года, обычно оно происходит в промежутке между 19 и 21 марта.

Сегодня в Душанбе пройдет Международный фестиваль «Навруз – культурное и туристическое наследие».

Как сообщает отдел информации мэрии столицы, фестиваль состоит из двух частей: в первой части состоится конференции в Национальной библиотеке страны, а во второй части в «Боги Ирам» (Ботанический сад) столицы будет демонстрация народных ремёсел, обрядов Навруза, национальной одежды, приготовления блюд Навруза. Также будут национальные спортивные игры и концертная программа с участием деятелей искусств страны.

Фестиваль проводится шестой год, и его цель – представить национальную культуру таджиков и туристические возможности.

А завтра, 21 марта, в 04:00 утра в Парке Победы города Душанбе будет зажжён костёр Навруза, состоится церемония приготовления суманака. В 06:00 часов караван Навруза во главе с Бобои дехкон и Королевой весны под звуки карная и барабанщиков с четырёх ворот столицы направится в каждый уголок города, и жители и гости услышат добрую весть о наступлении Навруза.

23 марта пройдут культурные мероприятия в городских парках, а во второй половине дня 24 марта состоится театрализованное представление и «Карнавал Навруза» на площади Независимости Душанбе с участием президента Таджикистана.

Навруз в этом году совпадает со священным месяцем Рамазан. Как раннее сообщали в мэрии, в связи с этим все культурные мероприятия, в основном, будут проходить в вечернее время.

«Это решение принято для того, чтобы праздник могли отметить и те, кто держит пост в период священного месяца Рамазан», - сказали в ведомстве.

По данным источника, праздничные мероприятия локально будут проводиться в парке «Куруши Кабир» района Шохмансур, в парке им. Айни района И. Сомони, в парке им. Фирдавси района Фирдавси и в парке Умари Хайем района Сино.

С 21 по 26 марта в стране объявлены выходные дни.

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