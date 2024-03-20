Путин провел телефонный разговор с президентом Туркменистана

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор, передает пресс-служба Кремля. Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, уточняется в сообщении пресс-службы.

«В беседе были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-туркменского стратегического партнерства — в духе взаимного доверия и уважения»,— говорится в сообщении Кремля. В нем также уточняется, что разговор состоялся по инициативе туркменской стороны.

Выборы в России прошли 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Центризбирком сообщил, что Владимир Путин набрал 87,32% голосов. Для него это будет уже пятый президентский срок. Владимира Путина поздравили лидеры Белоруссии, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Северной Кореи, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сирии, Турции, Армении, Ирана, Мали и Конго.