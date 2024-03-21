экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Гроссмейстер Мөнгөнтуул Батхуяг завоевала золотую медаль

CentralAsia (MNG) -  В городе Улан-Удэ, Республика Бурятия (РФ) завершился международный шахматный турнир по быстрым шахматам в рамках шахматного фестиваля «Сагаалха-2024» на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева.

В международном турнире приняли участие 650 шахматистов, в том числе 12 гроссмейстеров. В соревнованиях среди женщин член национальной сборной Монголии, спортсменка спортклуба «Алдар», Заслуженная спортсменка Монголии, гроссмейстер Мөнгөнтуул Батхуяг завоевала золотую медаль, а член национальной сборной Монголии, гроссмейстер Мөнхзул Төрмөнх — серебряную медаль.

Гроссмейстер Мөнгөнтуул Батхуяг завоевала золотую медаль на международном турнире в 2017 году и серебряную медаль в 2019 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com