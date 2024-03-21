Гроссмейстер Мөнгөнтуул Батхуяг завоевала золотую медаль

CentralAsia (MNG) - В городе Улан-Удэ, Республика Бурятия (РФ) завершился международный шахматный турнир по быстрым шахматам в рамках шахматного фестиваля «Сагаалха-2024» на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева.

В международном турнире приняли участие 650 шахматистов, в том числе 12 гроссмейстеров. В соревнованиях среди женщин член национальной сборной Монголии, спортсменка спортклуба «Алдар», Заслуженная спортсменка Монголии, гроссмейстер Мөнгөнтуул Батхуяг завоевала золотую медаль, а член национальной сборной Монголии, гроссмейстер Мөнхзул Төрмөнх — серебряную медаль.

Гроссмейстер Мөнгөнтуул Батхуяг завоевала золотую медаль на международном турнире в 2017 году и серебряную медаль в 2019 году.

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