Состоялась онлайн-встреча Парламентской группы Монголии и ЕС

CentralAsia (MNG) - В рамках 35-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Европейским Союзом в режиме онлайн состоялась встреча Группы по вопросам отношений Монголии и Европейского парламента в ВГХ и Группы Европейского парламента по связям со странами Центральной Азии и Монголией. Встреча прошла по инициативе посольства Монголии в Брюсселе на тему «Празднование 35-летия с точки зрения парламента», - передает Монцамэ.

В онлайн-встрече приняли участие член Великого Государственного Хурала, председатель Группы по вопросам отношений Монголии и Европейского парламента Ц.Мунхцэцэг, член Европейского парламента, председатель Группы Европейского парламента по связям со странами Центральной Азии и Монголией Томаш Здеховский, член Европейского парламента Тьерри Мариани, Посол Монголии Л.Болд, а также представители Министерства иностранных дел Монголии, Посольства в Брюсселе, Европейской службы внешних связей и Европейского Парламента.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений между Монголией и Евросоюзом, а также совершенствования механизма межпарламентского сотрудничества.

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