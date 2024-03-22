Правление «Газпрома» рассмотрело перспективы развития экспорта газа в Среднюю Азию

CentralAsia (CA) - Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о перспективах развития экспорта газа в Среднюю Азию, сообщается в телеграмм-канале «Газпрома».

Компания последовательно расширяет взаимодействие со странами региона. Так, в октябре 2023 года впервые начались поставки российского газа в Узбекистан. Они организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр» через территорию Казахстана. Для этого в сжатые сроки, за три с половиной месяца, при активном содействии специалистов «Газпрома» в Казахстане и Узбекистане были выполнены диагностические и ремонтно-восстановительные работы, построены новые газовые объекты.

Реализация проекта внесла существенный вклад в укрепление энергетической безопасности Узбекистана. В частности, этой зимой «Газпром» обеспечил поставки газа в республику в объемах, превышающих контрактные обязательства. Это говорит о высоком спросе на российский газ и востребованности маршрута.

В интересах дальнейшего повышения надежности газоснабжения стран Средней Азии в ноябре 2023 года на Петербургском международном газовом форуме было подписано три стратегических документа. Они направлены на укрепление долгосрочного сотрудничества «Газпрома» с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном в газовой отрасли.

Вопрос о перспективах развития экспорта газа в Среднюю Азию будет внесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».

В ноябре 2023 года «Газпром» и правительство Узбекистана подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе; «Газпром» и правительство Казахстана подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве; «Газпром» и Кабинет министров Кыргызской Республики подписали Меморандум о сотрудничестве в развитии газовой отрасли Кыргызской Республики.