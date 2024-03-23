МВД России: Задержанные по подозрению в теракте в «Крокусе» не являются гражданами РФ

CentralAsia (CA) - В ряде телеграм-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле», скрывшиеся на автомобиле "Рено" и впоследствии задержанные на территории Брянской области, являются гражданами России.

Как заявила представитель МВД РФ Ирина Волк, данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами.

«В настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории Российской Федерации, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства», - пишет МВД РФ.

Ночью 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошел теракт: неизвестные вооруженные лица ворвались в здание и начали стрелять по людям, затем произошли взрывы, в здании начался пожар. Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов. По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека.