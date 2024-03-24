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Алиев выразил соболезнования Путину и российскому народу
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
// Reuters

CentralAsia (CA) -  В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев решительно осудил террористический акт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл», унёсший жизни более сотни мирных граждан, выразил глубокие соболезнования их родным и близким, передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ильхам Алиев подчеркнул, что все жители Азербайджана солидарны с российским народом в этот день общенационального траура и высказал убеждённость в том, что преступники и те, кто стоит за их спиной, понесут неотвратимое суровое наказание.

Владимир Путин со своей стороны поблагодарил за слова поддержки и отметил готовность к дальнейшему укреплению практического взаимодействия в духе стратегического партнёрства и союзничества двух государств.

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