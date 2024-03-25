Потери поголовья скота в Монголии превысили 5 млн

CentralAsia (MNG) - В настоящее время потери поголовья скота в Монголии возросли до 5 222 950 голов. Об этом сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

сПотери скота были связаны с тем, что наибольшая часть монгольских аймаков пострадала от белого и железного дзуда (зимняя бескормица скота). При этом в монгольских аймаках Сухбаатар, Хэнтий, Дорноговь, Архангай, Төв и Дундговь были зарегистрированы самые высокие показатели гибели скота», — говорится в официальном сообщении.

Белый и железный дзуд — это стихийное бедствие в скотоводческих регионах, в первую очередь в Монголии, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным и ледяным покровом, в результате чего большое количество животных погибает от голода и холода.

Согласно данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, к концу 2023 года общее поголовье скота в Монголии сократилось на 9,1%, составив 64,7 млн голов.

Животноводство остается одной из основных отраслей экономики Монголии, а также источником дохода для почти 40 проц. кочевого населения страны.

По сообщению Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны, с 15 апреля в Монголии начнется работа по утилизации и уничтожению трупов скота, погибшего во время белого и железного дзуда.

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