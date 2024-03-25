Массовое отравление детей в Узбекистане после приёма препарата йода: Суд приостановил лицензию компании Samo

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане временно приостановлено действие лицензии фармацевтической компании Samo, производящей препарат йода «Антиструмин», после приёма которого произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает пресс-служба Центра безопасности фармацевтической продукции при Министерстве здравоохранения («Узфармконтроль»).

Центр при проверке деятельности предприятия установил, что Samo «допустила грубое нарушение законодательства». В декабре 2023 года «Узфармконтроль» подал иск в суд об аннулировании лицензии компании.

Суд по этому экономическому делу был приостановлен 19 января 2024 года по ходатайству ответчика в связи с расследованием уголовного дела, возбуждённого в связи с массовым отравлением детей в Намангане.

«Для предотвращения угроз жизни и здоровью населения» центр обратился в Зангиатинский межрайонный экономический суд с просьбой приостановить действие лицензии до принятия итогового судебного решения.

7 марта суд временно приостановил действие лицензии, выданной Samo 30 марта 2020 года на производство лекарственных средств (№15571).

Samo получила известность в прошлом году как компания, которая производила и поставляла Минздраву препарат «Антиструмин» (йодид калия). «Газета.uz», изучив данные портала государственных закупок, выяснила, что Минздрав приобрел у Samo 3,55 млн упаковок «Антиструмина» без какого-либо тендера. Общая сумма закупки составила 21,875 млрд сумов ($1,8 млн).

20 сентября 2023 года в детсадах и школах Узбекистана была запущена программа йодизации с использованием «Антиструмина». Вскоре из разных регионов страны стали поступать сообщения об отравлении участвовавших в программе детей, число пострадавших превысило 600 человек.

15 ноября министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов признал, что причиной массового отравления детей стала передозировка препаратом «Антиструмин». Выяснилось, что количество йода, содержащегося в «Антиструмине», значительно превышает суточную норму, положенную несовершеннолетним. Минздрав запретил использование препарата, Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту массового отравления детей. По этому делу были задержаны три сотрудницы Минздрава, их обвинили в хищениях.