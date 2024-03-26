Save the Children Japan реализует в Монголии проект для детей дошкольного возраста

CentralAsia (MNG) - 25 марта, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Игавахара Масару и директор Программы в Монголии Фонда Save the Children Japan Тоёда Мицуаки в Посольстве Японии в Монголии подписали соглашение о грантовом проекте «Поддержка развития детей младшего возраста с равным доступом и комплексными услугами», который будет реализован через японскую НПО. Об этом сообщает savethechildren.mn.

Фонд Save the Children Japan совместно с японскими НПО в течение трех лет реализует проект в Монголии, оказывая поддержку в предоставлении детям равных возможностей в области образования. Данный проект ориентирован на детей дошкольного возраста и улучшит окружающую среду и кадровый потенциал медицинских центров и детских садов для обеспечения раннего выявления и вмешательства в случае инвалидности у детей дошкольного возраста в районах Чингэлтэй, Сонгинохайрхан и Баянзурх столицы, и в аймаках Баянхонгор и Сэлэнгэ

Проект продлится с 30 марта 2024 года по 29 марта 2025 года и будет финансирован в размере $620,302.

источник: middleasiannews.com

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