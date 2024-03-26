КПП в Монголии на границе с РФ после модернизации сможет пропускать в 2-3 раза больше

CentralAsia (MNG) - Пропускная способность контрольно-пропускного пункта «Цагааннуур» на западной границе Монголии с РФ увеличится в два-три раза за счет его расширения и модернизации. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в администрации приграничного с Россией аймака (региона) Баян-Өлгий.

«В нашем аймаке прошла церемония закладки фундамента под расширение и модернизацию КПП «Цагааннуур» на границе с Россией. Будут построены одноэтажный пассажирский терминал площадью 1288 кв. м, двухэтажный грузовой транспортный комплекс площадью 865 кв. м», — сообщили в аймачной администрации.

По ее информации, также планируется строительство 26 зданий и 15 вспомогательных помещений, на 17,5 га появятся 38 жилых домов и здание пограничной воинской части. Все эти работы запланированы в рамках правительственной политики модернизации КПП.

«В результате вышеперечисленных работ, которые завершатся к 2026 году, пропускная способность пассажиров и грузов КПП Цагааннуур увеличится в два-три раза. Рядом находится одноименная свободная экономическая зона, которая станет международным торговым и транспортно-логистическим центром за счет грузоперевозок из Китая в Россию по монгольскому участку Азиатской магистрали АН-4», — отметили в пресс-службе аймака.

Через западную границу Монголии из России ввозятся нефтепродукты, корма для животных, продукты питания и другие товары. Из них на мазут приходится 60%, на продукты питания и другие товары — 25%, оставшиеся 15% составляют корма для сельскохозяйственных животных.

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