Следствие установило полную хронологию теракта в «Крокусе», - глава СКР Бастрыкин

CentralAsia (CA) - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил президенту Владимиру Путину, что следствие установило полную хронологию теракта в «Крокус Сити Холле». Сам теракт он назвал хорошо спланированным.

По словам Бастрыкина, к «Крокус Сити Холлу» террористы подъехали на автомобиле «Рено» в 18:54 и стали ждать прибытия зрителей. В 19:58 они вышли из машины и начали стрельбу на улице, после чего вошли в здание. Там они продолжили стрелять в холле и концертном зале, после чего подожгли последний при помощи бензина — его они принесли с собой в пластиковых бутылках. Здание террористы покинули в 20:11.

Выезжая от «Крокуса» на машине террористы на высокой скорости сбили семью с двумя детьми, добавил Александр Бастрыкин. Дети получили тяжкие повреждения, они госпитализированы.

В ходе расследования, как сообщил глава СКР, в «Крокусе» провели более 200 досмотров и выемок. Кроме того, изъято более 1 тыс. предметов, которые имеют значение для расследования. При задержании террористов у них обнаружили два АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина — его использовали для поджога концертного зала.

Глава СКР сообщил, что четверо исполнителей теракта на допросе и в суде признали свою вину. Все обвиняемые дали подробные показания о заказчиках и тех, кто содействовал им при подготовке нападения, добавил глава СКР. Еще три человека арестованы за помощь террористам. По его информации, они предоставляли исполнителям атаки на «Крокус» квартиру, машину, а также перевозили деньги.

Бастрыкин сообщил, что СКР проверяет работоспособность систем пожаротушения в «Крокусе». «С этой целью изъяты пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы концертного зала. Они направлены для исследования и извлечения информации о режиме работы систем пожарной безопасности в момент совершения теракта»,— сказал глава следственного комитета.

Вечером 22 марта люди в камуфляже открыли стрельбу в «Крокус Сити», а также устроили там пожар. 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых, включая 4 предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Семеро из них, в том числе граждане Таджикистана и России, арестованы. Под стражей они пробудут до 22 мая.