Монголия будет сотрудничать с Финляндией в сфере подготовки педагогов. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн находится с официальным визитом в Финляндии.

Сегодня он встретился с постоянным секретарем (заместителем министра) Министерства образования и культуры страны Анитой Лехикоинен и обменялся мнениями о реформах образования.

Финляндия неизменно добивается успехов в оценках PISA. По результатам 2022 года будут реализованы политические реформы в области управления школами, подготовки и оценки учителей, использования искусственного интеллекта в обучении, устойчивого развития и повышения экологических навыков граждан.

В рамках визита Энх-Амгалан посетил Хельсинкский университет, где представил трехкомпонентную политику в сфере образования, реализуемую в Монголии.

Было акцентировано внимание на скорейшем начале сотрудничества вуза с Монгольским педагогическим университетом и реализации совместной программы подготовки и переподготовки учителей. Также обсудили возможность сотрудничества центра раннего развития детей при Хельсинкском университете и учреждения дошкольного образования Монгольского педагогического университета.

источник: middleasiannews.com

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