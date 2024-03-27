В Туркменистане ожидаются резкое снижение температуры и сильный ветер

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CentralAsia (TM) - В Балканском, Ахалском, Марыйском, в ряде районов Лебапского и Дашогузского велаятов Туркменистана 27 марта ожидается сильный ветер скоростью до 16-21 м/с, предупреждает «Метеожурнал».

Также ожидаются пыльные бури, дожди с грозами и резкое похолодание.

В Ахалском велаяте температура с +25…+30° днем уже к 17 часам вечера опустится до +13…+18°.

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