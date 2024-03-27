В Казахстане сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда

CentralAsia (KZ) - Восемь из 58 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Кауылжыр участка Шалкар – Жем в Актюбинской области Казахстана, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Инцидент произошёл 27 марта в 9:28.

«Жертв и пострадавших нет. К месту схода оперативно направлены восстановительные поезда», – говорится в сообщении.

Специальная комиссия расследует причины схода.

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